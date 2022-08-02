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Книжный фестиваль пройдёт в Самаре 10—11 сентября

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Книжный фестиваль «Время читать: Открытый космос» пройдёт в Самаре 10—11 сентября.
Книжный фестиваль пройдёт в Самаре 10—11 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 40 писателей, издателей и литературных критиков, в том числе Шамиль Идиатуллин, Олег Рой, Роман Злотников и Вадим Панов.

Отдельную программу посвятят писателям-фантастам.

Также запланированы ярмарка, мастер-классы, встречи с космонавтами.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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