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В Севастополе в ближайшие три дня ожидается усиление ветра до 15 м/с

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В Севастополе в ближайшие три дня ожидается ветреная погода.
В Севастополе в ближайшие три дня ожидается усиление ветра до 15 м/с
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу, ночью существенных осадков не будет. Днём возможен кратковременный дождь, при котором скорость ветра может достигать 15 м/с.

Температура воздуха — до +22 °С ночью, до +28 °С днём.

Тем временем в Удмуртии средняя температура воздуха в дневное время в августе составит +17 °С, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета республики по делам ГО и ЧС.

Максимальные температурные значения достигнут +28 °С, минимальные — +7 °С.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в ближайшие сутки ожидается аномальная жара.

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