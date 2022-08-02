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Метеоролог Шувалов рассказал, как может измениться летняя погода в Центральной России в ближайшие годы

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Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, как может измениться летняя погода в Центральной России в ближайшие годы.
Метеоролог Шувалов рассказал, как может измениться летняя погода в Центральной России в ближайшие годы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В ближайшее десятилетие в Москве, в средней полосе России — это Подмосковье, Тула, Рязань, Ярославль — с вероятностью в 80% можно ожидать 40-градусную жару летом. К изменению температуры в положительную сторону ведёт в первую очередь общее глобальное изменение климата», — заявил он в беседе с URA.RU.

По словам метеоролога, с 1991 по 2020 год температура июля в Москве выросла практически на полтора градуса, что является существенной величиной.

«И нет оснований считать, что темпы изменения климата, повышения температуры станут меньше», — отметил Шувалов.

Ранее Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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