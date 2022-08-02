В Подмосковье представят мультимедийную выставку «Календарь деяний Петра I»

Мультимедийная выставка о Петре I в честь 350-летия со дня его рождения откроется в парке «Патриот» в Московской области.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, передаёт телеканал «360».

Выставка «Календарь деяний Петра I» сделана в цветах государственного триколора и рассказывает о жизни императора. Каждое из деяний Петра представлено на интерактивном календаре в виде короткого послания — в мультимедийном формате.

Экспозиция будет доступна с 15 по 21 августа.

Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение Империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.