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В Подмосковье представят мультимедийную выставку «Календарь деяний Петра I»

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Мультимедийная выставка о Петре I в честь 350-летия со дня его рождения откроется в парке «Патриот» в Московской области.
В Подмосковье представят мультимедийную выставку «Календарь деяний Петра I»
  • globallookpress.com
  • © Ulf Mauder/dpa

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, передаёт телеканал «360».

Выставка «Календарь деяний Петра I» сделана в цветах государственного триколора и рассказывает о жизни императора. Каждое из деяний Петра представлено на интерактивном календаре в виде короткого послания — в мультимедийном формате.

Экспозиция будет доступна с 15 по 21 августа.

Ранее НСН сообщала, что иммерсивную выставку «Пётр Первый. Рождение Империи», которую торжественно открыл 9 июня президент России Владимир Путин, продлили до конца 2022 года.

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