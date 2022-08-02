Фестиваль водного туризма пройдёт 6 — 7 августа в Петербурге

Фестиваль «Столица водного туризма. Петровская акватория» пройдёт 6 — 7 августа в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Мы хотим в течение двух дней показать разные стороны туризма — водные путешествия, водный спорт, наши реки и каналы, речную акваторию. Ведь туризм оказывает существенное влияние на экономику и развитие региона, способствуя созданию новых рабочих мест, а лето — хорошая возможность продемонстрировать все имеющиеся возможности», — заявил глава комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев.

Программа включает, в частности, фестиваль скорости на воде «Балтийская миля».

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.