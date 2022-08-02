военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Фестиваль водного туризма пройдёт 6 — 7 августа в Петербурге

Короткая ссылка
Фестиваль «Столица водного туризма. Петровская акватория» пройдёт 6 — 7 августа в Санкт-Петербурге.
Фестиваль водного туризма пройдёт 6 — 7 августа в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Davydova / EyeEm

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Мы хотим в течение двух дней показать разные стороны туризма — водные путешествия, водный спорт, наши реки и каналы, речную акваторию. Ведь туризм оказывает существенное влияние на экономику и развитие региона, способствуя созданию новых рабочих мест, а лето — хорошая возможность продемонстрировать все имеющиеся возможности», — заявил глава комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев.

Программа включает, в частности, фестиваль скорости на воде «Балтийская миля».

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить