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Китай предложил снизить в августе мощность кондиционеров в зале СБ ООН

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Китай предложил снизить в августе мощность кондиционеров в зале Совета Безопасности ООН для демонстрации внимания к теме изменения климата.
Китай предложил снизить в августе мощность кондиционеров в зале СБ ООН
  • Gettyimages.ru
  • © Tayfun Coskun/Anadolu Agency

Как пишет ТАСС, об этом сообщил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на пресс-конференции, посвящённой председательству КНР в Совете Безопасности ООН в августе.

«Мы слышим призывы Генерального секретаря ООН в связи с изменением климата каждый день. В связи с этим китайское председательство предложило в августе меньше использовать кондиционеры в зале Совета Безопасности ООН, чтобы скорректировать температуру, чтобы было теплее. Мы продемонстрируем, что настроены серьёзно. Это маленький, но символичный шаг в верном направлении», — отметил он.

Ранее координатор проектов по климату и энергетике российского отделения Гринпис Полина Каркина рассказала, что города выбрасывают около 60% всех парниковых газов, а это приводит к быстрому изменению климата. В пресс-центре НСН Каркина сообщила, что именно повышение выбросов влияет на аномальную жару.

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