В Калмыкии открылся фестиваль лотосов. В 2022 году он впервые одновременно проходит на территории ещё двух регионов — Астраханской и Волгоградской областей.

При этом самые большие поля лотоса находятся в Калмыкии, в Лаганском районе, передаёт ОТР.

Посмотреть на цветение священного для буддистов растения приехали десятки тысяч туристов.

Гостям рассказывают об основах буддизма, истории и традициях калмыцкого народа. Участники мероприятия проводят мастер-классы по приготовлению национальных блюд, знакомят с национальными ремёслами.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Мурманской области в июле состоялся арктический фестиваль «Териберка», мероприятие прошло в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.