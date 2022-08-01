В Калмыкии открылся фестиваль лотосов
- Gettyimages.ru
При этом самые большие поля лотоса находятся в Калмыкии, в Лаганском районе, передаёт ОТР.
Посмотреть на цветение священного для буддистов растения приехали десятки тысяч туристов.
Гостям рассказывают об основах буддизма, истории и традициях калмыцкого народа. Участники мероприятия проводят мастер-классы по приготовлению национальных блюд, знакомят с национальными ремёслами.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Мурманской области в июле состоялся арктический фестиваль «Териберка», мероприятие прошло в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.