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Синоптик Позднякова развеяла опасения об аномальной жаре в Москве

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, можно ли сравнивать грядущую жару в столице с аномально жаркой погодой, которая стояла в европейских странах.
Синоптик Позднякова развеяла опасения об аномальной жаре в Москве
  • РИА Новости

В Европе и у нас совсем разные атмосферные процессы, заявила Позднякова в разговоре с kp.ru.

«В Европу шёл раскалённый воздух из Северной Африки. А у нас жарко будет не из-за поступления горячих воздушных масс извне, а за счёт прогрева. Ясную и сухую погоду в средней полосе обеспечит антициклон, центр его расположен над Балтикой. А это, как вы понимаете, не Африка, особого зноя там нет», — сказала специалист.

Накануне стало известно, что в Москве 1 августа ожидается до +28 °C.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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