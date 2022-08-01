МЧС России по Краснодарскому краю предупредило об опасности формирования смерчей

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о сильных дождях и об опасности формирования смерчей над Чёрным морем.

«На территории Краснодарского края утром, днём и до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений, обусловленный сильными дождями, ливнями в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с. Над Чёрным морем, на участке Анапа — Весёлое, имеется опасность формирования смерчей», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели работают в режиме повышенной готовности.

Как сообщал «Крыминформ», ливни с грозами, градом и штормовым ветром ожидаются сегодня в Крыму. МЧС рекомендует воздержаться от выхода в море, не находиться в пешеходных переходах, не проходить мимо высоких деревьев, рекламных конструкций и дорожных знаков.