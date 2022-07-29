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Синоптик Макарова рассказала о погоде в европейской части России в августе

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в европейской части страны в августе.
Синоптик Макарова рассказала о погоде в европейской части России в августе
  • РИА Новости

«В Европейской России, в центре, август начнётся с тёплой, а для кого-то, может быть, даже жаркой погоды. На следующей неделе максимальная температура будет от 24 до 29 °С», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, ночи будут прохладными, после чего потеплеет до +12...+17 °С.

Как отметила Макарова, в отдельные дни вероятны локальные кратковременные дожди.

Ранее, как сообщала НСН, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал изменения климата Земли причиной аномальной жары и рекордных осадков.

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