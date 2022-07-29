Синоптик Макарова рассказала о погоде в европейской части России в августе
- РИА Новости
«В Европейской России, в центре, август начнётся с тёплой, а для кого-то, может быть, даже жаркой погоды. На следующей неделе максимальная температура будет от 24 до 29 °С», — заявила она в беседе со «Взглядом».
По её словам, ночи будут прохладными, после чего потеплеет до +12...+17 °С.
Как отметила Макарова, в отдельные дни вероятны локальные кратковременные дожди.
Ранее, как сообщала НСН, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал изменения климата Земли причиной аномальной жары и рекордных осадков.