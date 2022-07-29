В Ижевске запустили экскурсионный трамвай

В Ижевске начал курсировать экскурсионный трамвай. Он ездит по маршруту №10.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Только после того, как жители будут знать всё о своём городе, о своей республике, мы сможем приглашать туристов к нам в регион. Чтобы мы были носителями информации и могли спокойно информировать всех туристов о том, что у нас классная, крутая республика», — заявила Юлия Бадаш, руководитель Агентства по туризму Удмуртии.

Маршрут №10 — один из самых протяжённых в городе.

Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в беседе с «Радио 1» рассказал о популярных направлениях в 2022 году.