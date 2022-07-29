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В Музее ВДНХ открылась выставка, посвящённая усадьбе Останкино

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В Музее ВДНХ открылась выставка, рассказывающая об усадьбе Останкино.
В Музее ВДНХ открылась выставка, посвящённая усадьбе Останкино
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

Об этом сообщает ФАН.

«Так как все территории — и ВДНХ, и Ботанический сад, и парк «Останкино» — располагаются на территориях, принадлежавших Шереметевым, соответственно, центром этих территорий являлся Останкинский дворец. Он является своеобразной композиционной и архитектурной точкой отсчёта для всех прилегающих территорий», — заявила сотрудник музея «Усадьба Останкино» Полина Шевченко.

По её словам, дворец уникален, поскольку это полностью деревянный памятник допожарной Москвы конца XVIII века.

«Но уникальность его не только в том, что он деревянный. В большей степени — это то, что это единственный дворец-театр, это единственное театральное здание XVIII века, которое дошло до наших дней практически в первозданном виде», — отметила Шевченко.

Ранее Nation News сообщало, что в музейно-выставочном центре подмосковного Реутова открылась выставка «Колея эта — только моя», посвящённая Владимиру Высоцкому.

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