В Татарстане ожидаются грозы и усиление ветра до 17 м/с в субботу

В Татарстане ожидается ухудшение погоды в субботу, 30 июля.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ночью и днём в западных районах возможны грозы с кратковременными усилениями ветра. Порывы могут достигать 15—17 м/с.

В выходные, 30 и 31 июля, к западу региона приблизится атмосферный фронт. Ночью +10...+16 °С, днём +23...+29 °С.

Также стало известно, что в Севастополе в предстоящие дни будет малооблачно и жарко, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на городской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«30 июля малооблачно, ветер ночью северо-восточный, днём северо-западный 5—10 м/с», — говорится в прогнозе.

Ночью +20...+22 °С, днём +28...+30 °С.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.