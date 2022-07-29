Синоптик Цыганков назвал сроки возвращения 30-градусной жары в Москву
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«Конец июля — начало августа нас порадует летней погодой. Сначала будет немножко попрохладнее, но скоро жара опять восстановится», — сообщил он в разговоре с «Москвой 24».
По прогнозам синоптика, 30 и 31 июля, а также 1 и 2 августа в столице ожидается переменная облачность без осадков. Дневные температуры 30 и 31 июля, а также 1 августа составят +22...+24 °С.
Во вторник, 2 августа, воздух прогреется до +24...+29 °С. В среду, 3 августа, дневная температура составит +26...+31 °С.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область вернётся жара, местами ожидаются грозы.