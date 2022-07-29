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Синоптик Цыганков назвал сроки возвращения 30-градусной жары в Москву

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков допустил, что в начале августа температура в столице может подняться выше +30 °С.
Синоптик Цыганков назвал сроки возвращения 30-градусной жары в Москву
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Конец июля — начало августа нас порадует летней погодой. Сначала будет немножко попрохладнее, но скоро жара опять восстановится», — сообщил он в разговоре с «Москвой 24».

По прогнозам синоптика, 30 и 31 июля, а также 1 и 2 августа в столице ожидается переменная облачность без осадков. Дневные температуры 30 и 31 июля, а также 1 августа составят +22...+24 °С.

Во вторник, 2 августа, воздух прогреется до +24...+29 °С. В среду, 3 августа, дневная температура составит +26...+31 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область вернётся жара, местами ожидаются грозы.

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