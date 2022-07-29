Российские учёные изучили особенности питания древних пещерных гиен
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Как сообщает «Газета.Ru», для исследования методом анализа микроизноса эмали зубов животных было выбрано два вида пещерных гиен: Crocuta spelaea и C. ultima ussurica.
Исследование показало, что питание пещерных гиен было схоже с питанием современных пятнистых гиен, которое может состоять из птиц, рептилий, копытных, а также падали. Кроме того, удалось установить, что пещерные гиены употребляли в пищу меньше костей.
«Полученные данные указывают, что экологическая ниша пещерных гиен из Восточной Европы, Средней Азии и Дальнего Востока была той же, которую занимают их современные потомки — пятнистые гиены. При этом характеристики микроизноса зубов у дальневосточных C. ultima ussurica имеют отклонения в сторону типичного хищника — льва», — рассказал главный научный сотрудник Зоологического института Российской академии наук Геннадий Барышников.
Ранее заместитель директора Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН по научной работе направления «Экология морей и океанов» Андрей Гебрук в беседе с телеканалом «360» прокомментировал обнаружение новых видов животных на дне Тихого океана.