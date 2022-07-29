Российские учёные изучили особенности питания древних пещерных гиен

Российские учёные из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН впервые изучили особенности питания пещерных гиен, которые жили около 11,7 тыс. лет назад.

Как сообщает «Газета.Ru», для исследования методом анализа микроизноса эмали зубов животных было выбрано два вида пещерных гиен: Crocuta spelaea и C. ultima ussurica.

Исследование показало, что питание пещерных гиен было схоже с питанием современных пятнистых гиен, которое может состоять из птиц, рептилий, копытных, а также падали. Кроме того, удалось установить, что пещерные гиены употребляли в пищу меньше костей.

«Полученные данные указывают, что экологическая ниша пещерных гиен из Восточной Европы, Средней Азии и Дальнего Востока была той же, которую занимают их современные потомки — пятнистые гиены. При этом характеристики микроизноса зубов у дальневосточных C. ultima ussurica имеют отклонения в сторону типичного хищника — льва», — рассказал главный научный сотрудник Зоологического института Российской академии наук Геннадий Барышников.

Ранее заместитель директора Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН по научной работе направления «Экология морей и океанов» Андрей Гебрук в беседе с телеканалом «360» прокомментировал обнаружение новых видов животных на дне Тихого океана.