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Метеоролог Шувалов спрогнозировал «трёхдневный отдых от жары» в столичном регионе

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Ангелина Шурпина
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на выходных.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал «трёхдневный отдых от жары» в столичном регионе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По словам специалиста, сегодня, 29 июля, а также в выходные в Москве ожидается «трёхдневный отдых от жары».

«Температура в субботу — +23…+25 °С, в воскресенье — +24…+26 °С, и никакой речи о тридцатиградусной жаре. Приятные кучевые облака в небе, никакого намёка на дождь», — рассказал метеоролог.

Он также отметил, что с начала августа температура начнёт повышаться.

«Мы попадаем в более тёплую часть антициклона, осадков не предвидится, но температура начнёт повышаться, а пока — отдыхаем от жары», — заключил Шувалов.

Ранее стало известно о том, что температура воздуха в столице днём 29 июля составит до +24 °C.

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