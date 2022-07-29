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На Ямале проверили уровень защищённости населённых пунктов от лесных пожаров

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На Ямале более 40 населённых пунктов проверили на защищённость от лесных пожаров.
На Ямале проверили уровень защищённости населённых пунктов от лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом пишет «Ямал 1».

Лучше всех подготовились к борьбе со стихией в Ямальском районе, Губкинском, Лабытнанги и Ноябрьске. Все мероприятия выполнили в полном объёме и раньше запланированного срока, уточнили в региональном департаменте гражданской защиты ЯНАО.

Наряду с этим стало известно, что природные пожары приблизились к населённым пунктам в Якутии — леса горят в пределах 10 км от пяти сёл республики, сообщает ИА REGNUM.

Для борьбы с огнём используют воздушное судно Бе-200, к работе также готов вертолёт Ми-8.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 32 природных пожара на площади 1799 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

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