Авторы шести фильмов получат гранты за создание образа Москвы

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Создатели шести картин, вышедших в кино и на других платформах в период с 2021 по 2022 год, получат гранты за создание образа столицы.
Авторы шести фильмов получат гранты за создание образа Москвы
  • © Кадр из фильма «Последний богатырь: посланник тьмы»

Максимальный размер гранта — 10 млн рублей, сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра города.

В число картин, за которые предоставят гранты, вошли «Последний богатырь: Посланник тьмы», «День слепого Валентина», «Будь моим Кириллом», «Как последний», «Бумеранг» и «Снегурочка против всех».

А во Владивостоке состоится выставка картины «Мадонна делле Грацие», передаёт vostokmedia.com.

С 6 августа экспозицию откроют в Приморской краевой картинной галерее. Картина, известная как «Мадонна с младенцем и тремя ангелами», из собрания Государственного Эрмитажа будет представлена в рамках «Дней Эрмитажа во Владивостоке — 2022». 

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