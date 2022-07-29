Авторы шести фильмов получат гранты за создание образа Москвы

Создатели шести картин, вышедших в кино и на других платформах в период с 2021 по 2022 год, получат гранты за создание образа столицы.

© Кадр из фильма «Последний богатырь: посланник тьмы»

Максимальный размер гранта — 10 млн рублей, сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра города. В число картин, за которые предоставят гранты, вошли «Последний богатырь: Посланник тьмы», «День слепого Валентина», «Будь моим Кириллом», «Как последний», «Бумеранг» и «Снегурочка против всех». А во Владивостоке состоится выставка картины «Мадонна делле Грацие», передаёт vostokmedia.com. С 6 августа экспозицию откроют в Приморской краевой картинной галерее. Картина, известная как «Мадонна с младенцем и тремя ангелами», из собрания Государственного Эрмитажа будет представлена в рамках «Дней Эрмитажа во Владивостоке — 2022».