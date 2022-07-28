Приём работ фотоконкурса «Золотая черепаха» в номинации «Дикая природа Москвы» начнётся 1 августа

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Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, «Мосприрода» и международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» рассказали о приёме фоторабот на конкурс в номинации «Дикая природа Москвы».
Приём работ фотоконкурса «Золотая черепаха» в номинации «Дикая природа Москвы» начнётся 1 августа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Снимки принимаются с 1 по 31 августа 2022 года. Жюри выберет десять работ. Лауреаты получат грамоты и памятные призы.

В рамках фестиваля фотографии будут размещены в Новой Третьяковке.

Фестиваль «Золотая черепаха» — экологический и просветительский проект, направленный на сохранение природы через искусство.

Ранее газета «Известия» сообщала, что павильон «Ластоногие» Московского зоопарка возобновил работу после реконструкции.

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