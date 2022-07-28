Специалист по IT-безопасности Трухачёв заявил о росте числа фейковых сайтов российских театров

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Руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачёв заявил, что в Рунете отмечен аномально высокий темп регистрации новых мошеннических сайтов, имитирующих легитимные веб-ресурсы театров.
Специалист по IT-безопасности Трухачёв заявил о росте числа фейковых сайтов российских театров
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«Мы фиксируем по 10—15 новых сайтов в день. Ещё полгода назад такие ресурсы хоть и стабильно появлялись, но далеко не каждый день. В неделю мы фиксировали от двух до пяти новых сайтов», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

За последний месяц специалисты Infosecurity a Softline нашли и отправили на блокировку более 400 таких ресурсов и около 70 платёжных шлюзов, используемых в связке с ними.

Такие поддельные сайты нередко используются в рамках мошеннической схемы dating scam.

Как отметил Трухачёв, одна из возможных причин происходящего — лето, то есть время свиданий и прогулок, что особенно актуально при dating scam.

«Второй момент — это резкий спад активности кинопроката в России, а значит, количество развлечений, доступных для первого свидания, резко сократилось», — добавил он.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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