В Национальной ассоциации блогеров рассказали о числе блогеров-миллионников в России

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Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек рассказала о числе блогеров в России.
В Национальной ассоциации блогеров рассказали о числе блогеров-миллионников в России
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«В России от 2 тыс. до 5 тыс. подписчиков имеют 755 тыс. блогеров, от 5 тыс. до 10 тыс. — 300 тыс. блогеров, от 10 тыс. до 100 тыс. — 255 тыс. блогеров, от 100 тыс. до 1 млн подписчиков у 18,5 тыс. блогеров и блогеров-миллионников — больше тысячи человек», — заявила она в беседе с НСН.

Берек затруднилась сказать, сколько насчитывается треш-стримеров, но призвала создать чёткие критерии их определения.

Ранее психолог Юрий Ефимов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему россиянам трудно отказаться от привычных соцсетей в условиях блокировки некоторых ресурсов.

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