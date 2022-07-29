Синоптик Леус прокомментировал «облако-воронку» над Финским заливом

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прокомментировал «облако-воронку» над Финским заливом.
Синоптик Леус прокомментировал «облако-воронку» над Финским заливом
  • РИА Новости

«Это облако-воронка — некий «зародыш», или начальная стадия, формирования смерча под кучево-дождевым облаком. Но в такой ситуации мощности облака, температурных контрастов и скорости ветра не хватает для дальнейшего развития, и смерч не образуется», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, облака, которые видели под Санкт-Петербургом, неопасны.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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