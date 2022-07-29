Фестиваль «Шостакович. XX век» пройдёт в Самарской области с 23 сентября по 2 октября

Музыкальный фестиваль «Шостакович. XX век» пройдёт в Самаре и Тольятти с 23 сентября по 2 октября.

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Об этом сообщает volga.news. Программа включает премьеру постановки Михаила Панджавидзе «Москва, Черёмушки», выступление балетной труппы театра «Урал Опера Балет» и концерты ведущих музыкальных деятелей. Также на фестиваль приедет актёр Сергей Маковецкий. Автор концепции и руководитель проекта — Алексей Трифонов. Вместе с ним в худсовет вошли почётные сопредседатели — вдова Дмитрия Шостаковича Ирина и его сын Максим. Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.