В Сочи начал работу музыкальный фестиваль Crescendo

В Сочи прошло открытие музыкального фестиваля Crescendo.

Об этом сообщает ОТР.

Среди участников — лауреаты международных конкурсов и юные музыканты. Сопровождает выступления Сочинский симфонический оркестр.

«Саша Рамм — это потрясающий виолончелист, без которого не обходится ни один фестиваль сегодня. Это Андрей Баранов — фантастический скрипач, который победил на знаменитом конкурсе королевы Елизаветы в Брюсселе. Он лидер знаменитого квартета имени Ойстраха», — отметил Денис Мацуев, художественный руководитель проекта.

За первый вечер фестиваль посетили 1200 зрителей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.