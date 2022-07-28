В Тюменской области ожидается ветер до 17 м/с

Короткая ссылка
В Тюменской области в пятницу, 29 июля, ожидается усиление ветра.
В Тюменской области ожидается ветер до 17 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер с порывами до 17 м/с. Период предупреждения: с 08:00 до 20:00 29 июля», — отмечается в сообщении.

Также возможны грозы.

Тем временем в Пермском крае продлили запрет на посещение лесов до 1 августа, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.

Ограничения действуют на территориях Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Добрянского, Закамского и Пермского лесничеств.

Также решение приняли из-за жары и четвёртого класса пожароопасности.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье к концу рабочей недели ожидается жаркая погода без осадков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить