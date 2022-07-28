В Тюменской области ожидается ветер до 17 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Ветер с порывами до 17 м/с. Период предупреждения: с 08:00 до 20:00 29 июля», — отмечается в сообщении.
Также возможны грозы.
Тем временем в Пермском крае продлили запрет на посещение лесов до 1 августа, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.
Ограничения действуют на территориях Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Добрянского, Закамского и Пермского лесничеств.
Также решение приняли из-за жары и четвёртого класса пожароопасности.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье к концу рабочей недели ожидается жаркая погода без осадков.