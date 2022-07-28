Учёный Гебрук прокомментировал обнаружение новых видов животных на дне Тихого океана

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Заместитель директора Института океанологии имени Ширшова РАН по научной работе направления экологии морей и океанов Андрей Гебрук прокомментировал обнаружение новых видов животных на дне Тихого океана.
Учёный Гебрук прокомментировал обнаружение новых видов животных на дне Тихого океана
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что видовое разнообразие океана изучено не более чем на 10—20%.

«Спустились на 5 км — увидели что-то новое. По-другому быть не может», — сказал Гебрук.

По его словам, для идентификации животного в качестве нового его нужно изъять из среды и изучить.

«Для этого есть разные способы, в том числе на подводных аппаратах», — уточнил эксперт.

Ранее стало известно, что учёные Музея естественной истории Великобритании обнаружили 30 новых видов животных на дне Тихого океана.

Орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик в беседе с сайтом «Москва 24» объяснил, почему фламинго имеет такую окраску.

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