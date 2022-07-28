Координатор проектов Гринпис назвала причину изменения климата

Координатор проектов по климату и энергетике российского отделения Гринпис Полина Каркина рассказала, что города выбрасывают около 60% всех парниковых газов, а это приводит к быстрому изменению климата.

В пресс-центре НСН Каркина сообщила, что именно повышение выбросов влияет на аномальную жару.

«С одной стороны, города влияют на климат — из-за выбросов парниковых газов. По оценкам ООН, около 80% всей энергии в мире потребляется в городах, около 60% выбросов парниковых газов — это выбросы, которые происходят в городах. Города — это большой источник климатического кризиса. Этот термин адекватно описывает эту ситуацию. С другой стороны, мы видим последствия этого кризиса — экстремальные погодные явления. У нас сегодня планета потеплела на 1,1 °С (по состоянию на прошлый год), мы хотим удержать в пределах 1,5 °С. Сегодня нужна не только адаптация, но более важно смягчение этих последствий», — рассказала представитель Гринпис.

Она добавила, что при дальнейшем увеличении температуры человечество ждут серьёзные проблемы.

Ранее в беседе с газетой «Известия» эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин рассказал, как может измениться погода в Москве.