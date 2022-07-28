Пещера «Таврида» в Крыму начнёт принимать туристов с 29 июля

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Пещера «Таврида», расположенная в посёлке Зуя в 20 км от Симферополя, начнёт принимать туристов с 29 июля.
Пещера «Таврида» в Крыму начнёт принимать туристов с 29 июля
  • РИА Новости

Как пишет «Новый Севастополь», пещера была открыта четыре года назад.

«Это самая доступная пещера из всех оборудованных в Крыму. Добраться к ней можно на обычном рейсовом автобусе. Из крымской столицы такие ходят в сторону города Белогорска ежедневно», — сообщает туристический портал Республики Крым.

У пещеры оборудована большая стоянка для автотранспорта, рядом также есть кафе.

Круглогодичная температура внутри пещеры составляет около +13 °С. Объект будет открыт с 09:00 до 19:00, стоимость билета для взрослого — 500 рублей.

Ранее, как сообщил «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае планируют завершить в ноябре 2023 года.

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