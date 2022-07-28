В Москве стартовал гастрольный тур Красноярского театра оперы и балета

В Большом театре в Москве начались первые в истории гастроли Красноярского театра оперы и балета им. Дмитрия Хворостовского.

Открыли программу оперой Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный распутник», передаёт ОТР.

Также зрителям представят ещё две постановки: балет Цезаря Пуни «Катарина, или Дочь разбойника» и оперу Лео Делиба «Лакмэ».

Гастроли посвящены 60-летию со дня рождения Дмитрия Хворостовского, они продлятся до 1 августа.

Ранее агентство «Новый Севастополь» сообщало, что Михайловский театр примет участие в международном фестивале оперы и балета «Херсонес».