В Рослесхозе рассказали о мерах по предотвращению природных пожаров в стране

Глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, что противопожарный бюджет в 2022 году вырос с 6 млрд до 14,2 млрд рублей.

«Увеличенное финансирование позволило нанять, оснастить и обучить дополнительных сотрудников лесопожарных формирований: штат увеличен на 1,4 тыс. — до 4,5 тыс. человек. Стало больше спецтехники — можем привлечь к тушению 72,5 тыс. единиц (в прошлом году было 65,9). Наш спецназ — федеральный резерв «Авиалесоохраны», пожарные-десантники, которые могут справиться с возгоранием в самых глухих местах, — увеличился с 700 до 860 человек», — сообщил глава ведомства в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, также удвоено наземное патрулирование, сокращены «зоны контроля» (глухие и удалённые места, где нет ни людей, ни дорог. — RT) на 100 млн га.

Советников добавил, что в России были приняты поправки, ужесточающие ответственность за огонь в лесу.

«Сегодня штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах увеличился от двух до десяти раз», — заключил он.

Ранее URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.