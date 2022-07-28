Синоптик предупредил о грозе и ливне в Москве

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве во второй половине дня ожидается гроза, облачная погода и ливневые дожди.
Синоптик предупредил о грозе и ливне в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Отмечается, что также возможен град до 2—3 см в диаметре. Температура воздуха при этом — до +29 °С. Вечером начнётся похолодание.

«Грозы, местами град диаметром до 2—3 см. Ветер юго-западный с переходом на северо-западные ромбы 5—10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15—20 м/с, поэтому сегодня будет очень сложная погода, опасная», — передаёт РИА Новости слова синоптика.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить