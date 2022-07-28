Синоптик предупредил о грозе и ливне в Москве

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве во второй половине дня ожидается гроза, облачная погода и ливневые дожди.

Отмечается, что также возможен град до 2—3 см в диаметре. Температура воздуха при этом — до +29 °С. Вечером начнётся похолодание.

«Грозы, местами град диаметром до 2—3 см. Ветер юго-западный с переходом на северо-западные ромбы 5—10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15—20 м/с, поэтому сегодня будет очень сложная погода, опасная», — передаёт РИА Новости слова синоптика.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.