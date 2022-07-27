В Челябинской области ожидается похолодание до +5 °С

В Челябинской области в ночь на 28 июля ожидается похолодание до +5 °С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

Похолодание возможно при прояснениях. В остальных случаях ночная температура прогнозируется в пределах +10...+15 °С. Местами туман, кратковременные дожди и грозы.

Днём в четверг будет облачно с прояснениями, до +25 °С. Возможны порывы ветра до 14 м/с.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.