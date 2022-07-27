Кастинг в шестой сезон вокального проекта НТВ «Ты супер!» прошли 50 детей

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Кастинг в шестой сезон международного вокального конкурса «Ты супер!» прошли 50 детей от 8 до 18 лет.
Кастинг в шестой сезон вокального проекта НТВ «Ты супер!» прошли 50 детей
  • РИА Новости

За четыре месяца творческая группа проекта получила более 400 заявок из России и стран СНГ. В отборе могли принять участие дети, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детдомах, школах-интернатах, приёмных и опекунских семьях.

География проекта охватывает более 20 регионов России, Белоруссию, Казахстан и ЛНР.

За пять лет в конкурсах «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы» приняли участие 436 детей из 18 стран. Восемь участников обрели семью, 19 — поступили в профессиональные музыкальные институты и колледжи. Также конкурсанты записали более 16 синглов.

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