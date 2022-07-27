Специалист агентства «Метеоновости» рассказала о грозах в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о грозах в Москве.

«Активная грозовая деятельность в столице будет наблюдаться в четверг. В пятницу дожди станут менее интенсивными. Днём в городе прогнозируется 22...24 градуса, по области будет 23…28 градусов. Ветер северо-западный, 3–8 метров в секунду. Температура в Москве в ночные часы составит 15...17 градусов, по области поднимется до 13...18 градусов», — отметила она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, на выходных будет относительно прохладно.

«Ночная температура в городе составит где-то +13…+15°С, по области ожидается +10...+15°С. Дневная температура поднимется до +22...+24°С в Москве и +20…+25°С — по области. Не исключены небольшие кратковременные дожди», — спрогнозировала Позднякова.

В начале августа температура начнёт расти, но возможны локальные дожди.

Ранее URA.RU со ссылкой на штормовое предупреждение ЦГМС сообщало, что в Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с.