В Севастополе в августе пройдёт форум молодых кинематографистов
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт правительства города.
В рамках форума покажут 30 короткометражных игровых фильмов молодых авторов, снятых в 2020—2021 годах, пройдут творческие встречи и мастер-классы.
«Главные задачи форума — сохранить в кино традиции добра, справедливости и милосердия, привлечь внимание молодых авторов к проблеме формирования в обществе и искусстве образа современного героя. Кроме того, форум — ещё и новая традиция передачи кинематографического опыта», — рассказал гендиректор продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Фёдор Попов.
Ранее актриса Арина Постникова в беседе с kp.ru рассказала о съёмках с Егором Бероевым в фильме «Война семей».