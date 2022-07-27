В Севастополе в августе пройдёт форум молодых кинематографистов

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В Севастополе с 2 по 5 августа пройдёт форум молодых кинематографистов «Глобальные ценности», на котором свои работы представят участники из 12 стран.
В Севастополе в августе пройдёт форум молодых кинематографистов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт правительства города.

В рамках форума покажут 30 короткометражных игровых фильмов молодых авторов, снятых в 2020—2021 годах, пройдут творческие встречи и мастер-классы.

«Главные задачи форума — сохранить в кино традиции добра, справедливости и милосердия, привлечь внимание молодых авторов к проблеме формирования в обществе и искусстве образа современного героя. Кроме того, форум — ещё и новая традиция передачи кинематографического опыта», — рассказал гендиректор продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Фёдор Попов.

Ранее актриса Арина Постникова в беседе с kp.ru рассказала о съёмках с Егором Бероевым в фильме «Война семей».

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