В Москве открыли музей-квартиру Майи Плисецкой

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В Москве прошла церемония открытия музея-квартиры балерины Майи Плисецкой.
В Москве открыли музей-квартиру Майи Плисецкой
  • © пресс-служба Минкультуры России

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.

Квартира Плисецкой стала 12-м филиалом Бахрушинского музея. Посетители смогут узнать о творческом пути и личной жизни балерины.

Среди экспонатов — авторская литография Марка Шагала, работы Фернана Леже, Анатолия Зверева, Артура Фонвизина и Владимира Шахмейстера.

Также представлены наряды, в которых выступала Плисецкая.

Ранее онлайн-газета «Новый Севастополь» сообщала, что Михайловский театр примет участие в международном фестивале оперы и балета «Херсонес».

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