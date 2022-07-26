В Москве открыли музей-квартиру Майи Плисецкой
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Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России.
Квартира Плисецкой стала 12-м филиалом Бахрушинского музея. Посетители смогут узнать о творческом пути и личной жизни балерины.
Среди экспонатов — авторская литография Марка Шагала, работы Фернана Леже, Анатолия Зверева, Артура Фонвизина и Владимира Шахмейстера.
Также представлены наряды, в которых выступала Плисецкая.
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