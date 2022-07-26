В Петербурге рассказали о планах по реставрации дачи Маяковского
- © Петербургское отделение Всероссийского общество охраны памятников истории и культуры (ВООПиК)
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК).
Генеральный подрядчик — ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Средства на восстановление исторического объекта выделит Минкультуры России.
Работы продлятся до 2024 года.
Дача Маяковского — памятник регионального значения.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.