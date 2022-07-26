Дни культуры Татарстана в Москве пройдут 21—25 августа

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Дни культуры Татарстана в Москве будут проходить с 21 по 25 августа.
Дни культуры Татарстана в Москве пройдут 21—25 августа
  • © Пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу полпредства республики.

Программа включает кинопоказы, творческие встречи, концерты.

В Российской государственной детской библиотеке состоятся Дни татарской детской литературы.

Также запланированы церемонии возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю и к памятнику Мусе Джалилю.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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