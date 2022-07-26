Павильон «Ластоногие» Московского зоопарка открыт после реконструкции
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт мэра Сергея Собянина.
«По сути, это было новое строительство. Старый павильон демонтировали и возвели современный — с большими бассейнами, водопадами и, разумеется, специальной водоподготовкой», — сказал Собянин.
Он отметил, что в павильоне уже живут сивучи, моржи, морские котики и другие морские животные.
Ранее, как сообщала НСН, специалисты рассказали, как в Москве летом заботятся о диких птицах.