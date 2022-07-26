Павильон «Ластоногие» Московского зоопарка открыт после реконструкции

Павильон «Ластоногие» Московского зоопарка возобновил работу после реконструкции.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт мэра Сергея Собянина.

«По сути, это было новое строительство. Старый павильон демонтировали и возвели современный — с большими бассейнами, водопадами и, разумеется, специальной водоподготовкой», — сказал Собянин.

Он отметил, что в павильоне уже живут сивучи, моржи, морские котики и другие морские животные.

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