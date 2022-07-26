Участниками гастрономического фестиваля в Подмосковье станут более 300 фермеров

Гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» пройдёт 5—7 августа в Московской области.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«В фестивале планируется участие более 300 фермеров из 50 регионов России, в том числе свыше 100 подмосковных фермеров. Мы ожидаем, что фестиваль за три дня посетят более 150 тыс. гостей», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Фестиваль будет проходить в деревне Дубровское в Истринском городском округе.

Ранее агентство «Новый Севастополь» сообщало, что Михайловский театр примет участие в международном фестивале оперы и балета «Херсонес».