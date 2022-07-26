Синоптик Шувалов предупредил об ухудшении погоды в Москве к концу недели

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Синоптик, метеоролог и климатолог Александр Шувалов рассказал, что с четверга в Москве и Подмосковье ожидаются сильные ливни и похолодание.
Синоптик Шувалов предупредил об ухудшении погоды в Москве к концу недели
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  • © Jon Hicks

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что ливни в конце июля — характерная особенность летнего времени в Москве и Московской области.

«Нормальный летний дождь. Нет ничего сверхнеобычного в этих 10 мм, выпавших за час», — добавил Шувалов.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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