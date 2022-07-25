Музыкальный фестиваль пройдёт в Ленобласти 30—31 июля

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Музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока» пройдёт в Выборгском районе Ленинградской области 30—31 июля.
Музыкальный фестиваль пройдёт в Ленобласти 30—31 июля
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Я уверен, что фестиваль обрадует как местных жителей, так и наших гостей», — заявил заместитель председателя правительства региона, председатель Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Со своей стороны, руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков отметил, что главная идея — «необыкновенные» соединения коллективов.

«Синергия, которая даёт возможность даже старым, проверенным произведениям получить новое дыхание. Именно исполнительство фестиваля ставится во главу угла, и мы стараемся придерживаться этого вектора», — добавил он.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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