Назван хедлайнер закрытия молодёжного форума «iВолга»

Стал известен хедлайнер закрытия молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в Самарской области. Им будет российский исполнитель, участник проектов «Песни» и «Русский ниндзя» Niletto.

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© Compassionate Eye Foundation/Chris Ryan

Об этом сообщает sovainfo.ru. Форум проходит на Мастрюковской поляне. Программа включает лекции, панельные дискуссии, мастер-классы, тренинги, а также всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодёжи и конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Закрытие состоится 28 июля. Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.