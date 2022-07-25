Назван хедлайнер закрытия молодёжного форума «iВолга»
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- © Compassionate Eye Foundation/Chris Ryan
Об этом сообщает sovainfo.ru.
Форум проходит на Мастрюковской поляне.
Программа включает лекции, панельные дискуссии, мастер-классы, тренинги, а также всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодёжи и конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.
Закрытие состоится 28 июля.
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