В ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт органов госвласти Югры.

Режим ЧС действует в лесах, расположенных в границах округа.

«Определить ответственным должностным лицом за осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры А.Ф. Ислаева», — говорится в постановлении губернатора Натальи Комаровой.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.