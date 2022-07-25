В ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт органов госвласти Югры.
Режим ЧС действует в лесах, расположенных в границах округа.
«Определить ответственным должностным лицом за осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры А.Ф. Ислаева», — говорится в постановлении губернатора Натальи Комаровой.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.