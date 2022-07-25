На Ставрополье объявили штормовое предупреждение 25—27 июля

В пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в регионе объявлено штормовое предупреждение в понедельник, 25 июля, в связи с сильными дождями.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«По данным ставропольского Гидрометцентра, во второй половине дня и до конца суток 26 июля, далее в течение суток 27 июля на территории края ожидается сильный дождь», — сказано в сообщении.

При этом в крае установилась очень жаркая погода. 25 июля температура воздуха прогреется от +24 до +29 °С. Во вторник, 26 июля, от +25 до +35 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что, согласно данным Департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, по состоянию на утро 25 июля на территории региона ликвидированы все лесные пожары.