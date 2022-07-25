В Иркутской области объявили высокий класс пожароопасности 26—28 июля

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ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило о существенном ухудшении погодных условий в регионе.
В Иркутской области объявили высокий класс пожароопасности 26—28 июля
  • РИА Новости

По данным синоптиков, 26—28 июля в западных и северных районах области ожидается погода высокого класса пожароопасности, передаёт ИА REGNUM.

Наряду с этим 26 июля местами по региону прогнозируются очень сильные дожди, ливни, грозы, северо-западный ветер 16—21 м/с.

Вместе с тем, как сообщил Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, по состоянию на утро 25 июля на территории региона все лесные пожары ликвидированы, пишет URA.RU.

По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона на территории автономного округа было зарегистрировано 284 природных пожара на площади, превышающей 7319 га.

Ранее сообщалось, что, по данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 33 природных пожара на площади 465 га.

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