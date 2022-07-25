Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале августа

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что август в Москве, по предварительным данным, начнётся с дождей и с температурных показателей, не превышающих +25 °С.

«От сильной жары в +30 °С мы придём к просто очень тёплой погоде. И к началу августа (а если быть точными, то в первую пятидневку) среднесуточная температура достигнет показателей +20...+25 °С. И конечно, без дождей этот период не обойдётся», — отметил синоптик в беседе с «Вечерней Москвой».

Шувалов уточнил, что приведённый прогноз является предварительным.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.