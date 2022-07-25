Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России на текущей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России на текущей неделе.

«Если исключить Северо-Западный федеральный округ, то на всей европейской территории России будет примерно одна и та же температура днём в течение рабочей недели — 25—30 °C», — цитирует его ТАСС.

По словам Вильфанда, в регионах Северо-Западного федерального округа будет преобладать циклоническая деятельность, в связи с чем температура воздуха начнёт понижаться.

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