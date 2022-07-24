Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
По словам синоптика, с понедельника будет проходить атмосферный фронт.
«Максимальное его влияние будет в среду-четверг. В понедельник в ночь переменная облачность, небольшой дождик. Днём облачно, возможно, дождь, гроза, +25...+27 °С», — поделился синоптик.
Он добавил, что кратковременный дождь также ожидается во вторник, среду и четверг.
«В пятницу и субботу без осадков, +23...+28 °С», — заключил Цыганков.
Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 24 июля из-за жары.