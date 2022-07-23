Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Иране

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в Иране.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 55 км к северо-востоку от города Бендер-Ленге с населением около 23,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Уточняется, что вскоре после этого в Иране произошло ещё одно землетрясение, магнитуда которого составила уже 5,6.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Индонезии.